Стрижнёва (Судакова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижнёва (Судакова) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судаков Иван Филиппович

Мать: Судакова Евдакия Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижнёв Максим Владимирович

Отец ребёнка: Стрижнёв Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижнёв Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Стрижнёв Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрижнёва Влада Владимировна

Отец ребёнка: Стрижнёв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрижнёв Владимир