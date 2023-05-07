Стрижнёва (Судакова) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Судаков Иван Филиппович
Мать: Судакова Евдакия Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижнёв Максим Владимирович
Отец ребёнка: Стрижнёв Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижнёв Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Стрижнёв Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрижнёва Влада Владимировна
Отец ребёнка: Стрижнёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрижнёв Владимир