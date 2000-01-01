Ненашкина (Зайцева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашкина (Зайцева) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Иванович Зайцев

Мать: Зайцева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1956

Дочь: Гордеева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Ненашкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1958

Дочь: Жарова Вера Владимировна

Отец ребёнка: Ненашкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненашкин Владимир Васильевич

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