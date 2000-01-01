Ненашкина (Зайцева) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Иванович Зайцев
Мать: Зайцева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1956
Дочь: Гордеева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Ненашкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1958
Дочь: Жарова Вера Владимировна
Отец ребёнка: Ненашкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненашкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненашкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно