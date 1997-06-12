Окуджава Булат Шалвович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуджава Булат Шалвович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.05.1924

Дата смерти

12.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1937 по 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1940 по 1942
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1944 по 1950
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1950 по 1959
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1959 по 1997
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тбилиси, Грузия
Смерть
12.06.1997
Кламар, Франция
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