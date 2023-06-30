Зинцова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинцова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Зинцов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Зинцов Михаил

Рождение ребёнка
09.12.1927

Дочь: Кондрухова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Зинцов Михаил

Токариха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно