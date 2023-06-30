Зинцова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Зинцов Михаил
Рождение ребёнка
09.12.1927
Дочь: Кондрухова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Зинцов Михаил
Токариха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно