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Дибижев Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дибижев Аким Константинович

Мать: Дибижева Парфена Кузьминична

Рождение ребёнка
11.12.1938

Сын: Дибижев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дибижева Мария Феодоровна

Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дибижев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дибижева Мария Феодоровна

Смерть
Неизвестно
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