Дибижев Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1938
Сын: Дибижев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Дибижева Мария Феодоровна
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно