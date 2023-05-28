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Камнев Петр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Камнев Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Камнев Карп Петрович

Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Камнева Марина Петровна

Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Камнев Семен Петрович

Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Камнев Епифан Петрович

Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камнева Ирина Феофановна

Смерть
Неизвестно