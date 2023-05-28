Камнев Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Камнев Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Камнев Карп Петрович
Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Камнева Марина Петровна
Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Камнева Ирина Феофановна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камнева Ирина Феофановна
Смерть
Неизвестно