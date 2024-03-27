Якобсон Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкобсон Абрам

Якобсон Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Между 1880 и 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Якобсон ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Якобсон Даниил

Мать ребёнка: Якобсон Гитля

Старый Олов, Читинская, Россия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рейза

Мать ребёнка: Якобсон Гитля

с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Гершенович Хана

Мать ребёнка: Якобсон Гитля

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Якобсон Рафаил

Мать ребёнка: Якобсон Гитля

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рифман Надежда Рифман?

Мать ребёнка: Якобсон Гитля

Рождение ребёнка
1875

Сын: Якобсон Залман

Мать ребёнка: Якобсон Гитля

Смерть
Между 1880 и 1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close