Якобсон Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиМежду 1880 и 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Якобсон ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Якобсон Даниил
Мать ребёнка: Якобсон Гитля
Старый Олов, Читинская, Россия
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рейза
Мать ребёнка: Якобсон Гитля
с. Старый Олов
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Гершенович Хана
Мать ребёнка: Якобсон Гитля
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Якобсон Рафаил
Мать ребёнка: Якобсон Гитля
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рифман Надежда Рифман?
Мать ребёнка: Якобсон Гитля
Рождение ребёнка
1875
Сын: Якобсон Залман
Мать ребёнка: Якобсон Гитля
Смерть
Между 1880 и 1885