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Осипова ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА
Осипова ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
2022
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Осипова евдокия григорьевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать:
Осипова евдокия григорьевна
Смерть
2022
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