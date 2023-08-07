Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Никифор Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Карп Васильевич

Мать ребёнка: Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Агафон Васильевич

Мать ребёнка: Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Козьма Васильевич

Мать ребёнка: Мавра Емельяновна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Мавра Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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