Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Никифор Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Карп Васильевич
Мать ребёнка: Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Агафон Васильевич
Мать ребёнка: Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козьма Васильевич
Мать ребёнка: Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Мавра Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно