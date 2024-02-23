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Абельдяев Александр Александрович
Абельдяев Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1982
Пол
Мужской
Отец
Абельдяев Александр Юрьевич
1955 г.р.
Мать
Абельдяева Надежда Александровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1982
Отец:
Абельдяев Александр Юрьевич
Мать:
Абельдяева Надежда Александровна
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