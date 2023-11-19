Рябчиков Андрей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчиков Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1992

Дочь: Рябчикова Елена Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Белово,Кемеровская область*Кузбасс
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