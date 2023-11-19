Рябчиков Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1992
Дочь: Рябчикова Елена Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Белово,Кемеровская область*Кузбасс