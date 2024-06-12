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Хозяинова Ульяна Васильевна

Место рождения

Лебское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Хозяинов Андрей Фролович

Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич

Гарево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Мяндина Ирина Фроловна

Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Хозяинова Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Хозяинов Пётр Фролович

Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Хозяинов Василий Фролович

Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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