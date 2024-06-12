Хозяинова Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич
Гарево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Мяндина Ирина Фроловна
Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Хозяинова Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Хозяинов Василий Фролович
Отец ребёнка: Хозяинов Фрол Яковлевич
Смерть
Неизвестно