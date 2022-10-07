Лешукова (Татарникова) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешукова (Татарникова) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1976

Дата смерти

07.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976

Отец: Татарников Валерий Аркадьевич

Мать: Татарникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1993

Дочь: Титкова Ксения Романовна

Отец ребёнка: Лешуков Роман Владимирович

Рождение ребёнка
14.02.2006

Дочь: Лешукова Арина Романовна

Отец ребёнка: Лешуков Роман Владимирович

Рождение ребёнка
10.04.2014

Сын: Лешуков Александр Романович

Отец ребёнка: Лешуков Роман Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешуков Роман Владимирович

Смерть
07.10.2022
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