Лешукова (Татарникова) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1976
Дата смерти07.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1976
Рождение ребёнка
27.08.1993
Дочь: Титкова Ксения Романовна
Отец ребёнка: Лешуков Роман Владимирович
Рождение ребёнка
14.02.2006
Дочь: Лешукова Арина Романовна
Отец ребёнка: Лешуков Роман Владимирович
Рождение ребёнка
10.04.2014
Сын: Лешуков Александр Романович
Отец ребёнка: Лешуков Роман Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2022