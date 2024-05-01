Шилкова Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Шилков Егорий Семенович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Попова (Шилкова) Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Шилков Егорий Семенович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Шилков Егорий Семенович
Смерть
После 1762