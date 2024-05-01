Шилкова Настасья Ивановна 1702 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШилкова Настасья Ивановна

Шилкова Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилков Егорий Семенович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Шилков Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Шилков Егорий Семенович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Попова (Шилкова) Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Шилков Егорий Семенович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Шилков Никифор Егорович

Отец ребёнка: Шилков Егорий Семенович

Смерть
После 1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.