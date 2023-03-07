Никонова (Сорокина) Ксения Фроловна
Место рождения
Дата рождения02.02.1891
Дата смертиПосле 26.01.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891
Крещение
05.02.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909
Рождение ребёнка
16.07.1910
Сын: Никонов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Никонов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
26.01.1918
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
?.12.1920
Сын: Никонов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Никонов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 26.01.1918