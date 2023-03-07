Никонова (Сорокина) Ксения Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Сорокина) Ксения Фроловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.02.1891

Дата смерти

После 26.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891

Отец: Сорокин Фрол Игнатьевич

Мать: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.02.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909

Муж: Никонов Александр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1910

Сын: Никонов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Никонов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Никонов *? Александрович

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Никонов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Никонов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Никонов Александр Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 26.01.1918
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