Никулина Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1928
Дата смерти23.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1948
Дочь: Колобкова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Никулин Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
12.08.1950
Дочь: Никулина Дина Алексеевна
Отец ребёнка: Никулин Алексей Леонидович
Смерть
23.02.1995