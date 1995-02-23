Никулина Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Елена Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1928

Дата смерти

23.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЗ
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1948

Дочь: Колобкова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Никулин Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
12.08.1950

Дочь: Никулина Дина Алексеевна

Отец ребёнка: Никулин Алексей Леонидович

Смерть
23.02.1995
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