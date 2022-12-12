Розанов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1925

Сын: Розанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Розанова Екатерина Сергеевна

Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Нина Александровна

Мать ребёнка: Розанова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Розанова Екатерина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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