Розанов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1925
Сын: Розанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Розанова Екатерина Сергеевна
Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Нина Александровна
Мать ребёнка: Розанова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Розанова Екатерина Сергеевна
Смерть
Неизвестно