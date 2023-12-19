Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1962
Бракосочетание
14.02.1982
14.02.1982 - венчание в Подмосковье 21.04.1982 - регистрация в ЗАГСе в Ленинграде
Рождение ребёнка
16.10.1982
Дочь: Глебова Вероника Александровна
Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1983
Сын: Антипов Артемий Александрович
Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1985
Дочь: Петрова Василиса Александровна
Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1987
Дочь: Гольдштейн Рина Александровна
Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич
Бракосочетание
12.02.2004
Ковель, Волинська область
Дата венчания