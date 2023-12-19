Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушина (Сухова) Ирина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1962

Отец: Сухов Евгений Сергеевич

Мать: Сухова Маргарита Георгиевна

Бракосочетание
14.02.1982

Муж: Антипов Александр Васильевич

14.02.1982 - венчание в Подмосковье 21.04.1982 - регистрация в ЗАГСе в Ленинграде
Рождение ребёнка
16.10.1982

Дочь: Глебова Вероника Александровна

Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.11.1983

Сын: Антипов Артемий Александрович

Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1985

Дочь: Петрова Василиса Александровна

Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Гольдштейн Рина Александровна

Отец ребёнка: Антипов Александр Васильевич

Бракосочетание
12.02.2004

Муж: Карпушин Александр Сергеевич

Ковель, Волинська область
Дата венчания
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