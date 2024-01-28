Юрышев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрышев Александр

Юрышев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрышева) Мария

Мать ребёнка: Юрышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Юрышева) Любовь

Мать ребёнка: Юрышева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болонская (Юрышева) Клавдия

Мать ребёнка: Юрышева Дарья

Рождение ребёнка
07.02.1924

Дочь: Юрышева Зоя Александровна

Мать ребёнка: Юрышева Дарья

Смерть
Неизвестно

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