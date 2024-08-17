Долихина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1931
Дочь: Карпова (Долихина) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Долихин Василий Иванович
Щедрино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно