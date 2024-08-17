Долихина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолихина Мария Дмитриевна

Долихина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долихин Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1931

Дочь: Карпова (Долихина) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Долихин Василий Иванович

Щедрино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.