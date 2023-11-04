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Сысоев Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1796 по 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1797

Отец: Сысоев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
10.05.1814 ст.

Жена: Сысоева Василиса Николаевна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.07.1815

Сын: Сысоев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1821 по 1822

Сын: Сысоев Герасим Ильич

Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна

Рождение ребёнка
08.04.1824 ст.

Сын: Сысоев Асикрит Ильич

Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна

Рождение ребёнка
С 1828 по 1829

Дочь: Сысоева Феврония Ильинична

Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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