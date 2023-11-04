Сысоев Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1796 по 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1797
Отец: Сысоев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1814 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1815
Сын: Сысоев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
С 1821 по 1822
Сын: Сысоев Герасим Ильич
Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
08.04.1824 ст.
Сын: Сысоев Асикрит Ильич
Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829
Дочь: Сысоева Феврония Ильинична
Мать ребёнка: Сысоева Василиса Николаевна
Смерть
Неизвестно