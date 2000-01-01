Девятов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1770 по 1771
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1771
Отец: Девятов Степан
Мать: Девятова Катерина
Рождение ребёнка
С 1797 по 1798
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Девятова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Девятова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Девятова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девятова Дарья