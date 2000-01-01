Девятов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1770 по 1771

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

С 1797 по 1798 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1770 по 1771

Отец: Девятов Степан

Мать: Девятова Катерина

Рождение ребёнка
С 1797 по 1798

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Девятова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Девятова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девятова Дарья

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