Андреев Возм. Климент Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти05.07.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Андреева Мария Леонтьева
Упоминание
1836
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Версия: Отст. Солдат КЕ Андреев появляется вместе с Василием Климентовым Суховым в свидетелях на свадьбе в июле 1836 у Ташлановых из Ганькино. Ранее в 1832 году ВК Сухов записан как ВК Андреев. Возмож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Мария Леонтьева
Смерть
05.07.1838
59 лет