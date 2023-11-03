Андреев Возм. Климент Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Возм. Климент Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

05.07.1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Сухов Василий Климентов

Мать ребёнка: Андреева Мария Леонтьева

Упоминание
1836
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Версия: Отст. Солдат КЕ Андреев появляется вместе с Василием Климентовым Суховым в свидетелях на свадьбе в июле 1836 у Ташлановых из Ганькино. Ранее в 1832 году ВК Сухов записан как ВК Андреев. Возмож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Мария Леонтьева

Смерть
05.07.1838
59 лет
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