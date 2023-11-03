Суворов Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Суворов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Суворов Иван Иванов
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Суворов Филип Иванов
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Суворов Сидор Иванов
Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765