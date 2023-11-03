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Суворов Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Суворов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Суворов Иван Иванов

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Суворов Филип Иванов

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Суворов Никита Иванов

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Суворов Сидор Иванов

Мать ребёнка: Суворова Елизавета Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Елизавета Петрова

Смерть
1765
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