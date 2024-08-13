Негробова (Негробова) Татьяна Швецова Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негробов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Негробов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Негробов Яков Иванович