Негробова (Негробова) Татьяна Швецова Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробова (Негробова) Татьяна Швецова Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негробов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Негробов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Присекина (Негробова) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Негробов Яков Иванович

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