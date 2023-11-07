Кузнецов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1917

Дочь: Синяева Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрена

Смерть
Неизвестно
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