Кузнецов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1917
Дочь: Синяева Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена
Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрена
Смерть
Неизвестно