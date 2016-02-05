Казанцева (Трушицина) Нинель Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Трушицина) Нинель Владимировна

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

20.09.1933

Дата смерти

05.02.2016

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1933

Отец: Трушицин Владимир Григорьевич

Мать: Трушицина Евгения Викторовна

Бракосочетание
22.06.1957

Муж: Казанцев Пётр Алексеевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Пётр Алексеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Пётр Алексеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Развод
18.04.1988

Муж: Казанцев Пётр Алексеевич

Смерть
05.02.2016
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд
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