Казанцева (Трушицина) Нинель Владимировна
Место рождения
Дата рождения20.09.1933
Дата смерти05.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1933
Бракосочетание
22.06.1957
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
28.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Пётр Алексеевич
Развод
18.04.1988
Смерть
05.02.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд