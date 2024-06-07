Зайкова Марфа Дометиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Зайкова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Зайкова) Ховрония Никифоровна
Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Зайкова) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Зайкова) Устиния Никифоровна
Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович
Смерть
Неизвестно