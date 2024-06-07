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Зайкова Марфа Дометиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Зайкова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Зайкова) Ховрония Никифоровна

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Зайкова) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Зайкова) Устиния Никифоровна

Отец ребёнка: Зайков Никифор Федотович

Смерть
Неизвестно

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