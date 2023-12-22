Половиков Тихон Алексанрович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Александр Павлович
Мать: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.
Дочь: Половикова Евфросиния Тихоновна
Мать ребёнка: Половикова Пелагея Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно