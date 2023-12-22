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Половиков Тихон Алексанрович

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Александр Павлович

Мать: Евдокия Александровна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.06.1891 ст.

Дочь: Половикова Евфросиния Тихоновна

Мать ребёнка: Половикова Пелагея Емельяновна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половикова Пелагея Емельяновна

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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