Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублевская (Калюжная) Анастасия Андреевна

Место рождения

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина

Дата рождения

?.11.1906

Дата смерти

22.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1906

Отец: Калюжный Андрей Павлович

Мать: Калюжная Ховронья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1934

Сын: Рублевский Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович

с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1935

Сын: Рублевский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович

с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
21.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович

с.Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
17.11.1941

Сын: Рублевский Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Рублевский Федор Венедиктович

Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублевский Федор Венедиктович

Украина
Смерть
22.02.1988
Богатое, Днепропетровская обл., Украина
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