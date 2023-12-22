Сатрапова (Волоцкая) Анна Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Дворянского сословия.
Бракосочетание
25.04.1910 ст.
Поручители по жениху: Мещанин гор.Каргополя Александр Петров Басов и Вологодский дворянин Павел Аполлонов Волоцкой; по невесте: Вологодский дворянин Анатолий Аполлонов Волоцкой и Вологодский дворянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно