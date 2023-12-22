Сатрапова (Волоцкая) Анна Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатрапова (Волоцкая) Анна Аполлоновна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Волоцкой Аполлон Никанорович

Мать: Волоцкая Надежда Никандровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дворянского сословия.
Бракосочетание
25.04.1910 ст.

Муж: Сатрапов Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поручители по жениху: Мещанин гор.Каргополя Александр Петров Басов и Вологодский дворянин Павел Аполлонов Волоцкой; по невесте: Вологодский дворянин Анатолий Аполлонов Волоцкой и Вологодский дворянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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