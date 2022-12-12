Санников Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1910
Дата смерти09.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 02.02.1938
Дочь: Санникова Римма Дмитриевна
Мать ребёнка: Санникова Александра Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1945
Сын: Санников Герман Дмитриевич
Мать ребёнка: Санникова Александра Павловна
Смерть
09.01.1985