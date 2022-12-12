Санников Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанников Дмитрий Петрович

Санников Дмитрий Петрович

avatar

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

08.10.1910

Дата смерти

09.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
С 02.02.1938

Дочь: Санникова Римма Дмитриевна

Мать ребёнка: Санникова Александра Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1945

Сын: Санников Герман Дмитриевич

Мать ребёнка: Санникова Александра Павловна

Смерть
09.01.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close