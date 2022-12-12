Федоров Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Егор Иванович

Федоров Егор Иванович

avatar

Место рождения

д. Петровское, Орловская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Петровское, Орловская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Федоров Николай Егорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1946

Дочь: Пронина Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Федорова Евдокия Алексеевна

д. Петровское, Орловская область
Рождение ребёнка
01.11.1948

Сын: Федоров Иван Егорович

Мать ребёнка: Федорова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
17.03.1966

Жена: Федорова Евдокия Алексеевна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
д. Петровское, Орловская область
Смерть
21.01.1968
д. Петровское, Орловская область
Причина смерти: Рак легкого
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close