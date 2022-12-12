Федоров Егор Иванович
Место рожденияд. Петровское, Орловская область
Дата рождения1912
Дата смерти21.01.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Петровское, Орловская область
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Федорова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1946
Дочь: Пронина Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Федорова Евдокия Алексеевна
д. Петровское, Орловская область
Рождение ребёнка
01.11.1948
Мать ребёнка: Федорова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
17.03.1966
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
д. Петровское, Орловская область
Смерть
21.01.1968
д. Петровское, Орловская область
Причина смерти: Рак легкого