Глушков Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Виктор Михайлович

Глушков Виктор Михайлович

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

24.08.1923

Дата смерти

30.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1929
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Место жительства
С 1956
Киев
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
30.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close