Глушков Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1923
Дата смерти30.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1956
Киев
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1982
Москва, город федерального значения Москва