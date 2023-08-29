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Гагачкина Евдокия Кузьминична
Гагачкина Евдокия Кузьминична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Женский
Отец
Гагачкин Кузьма Петрович
1828 г.р.
Мать
Гагачкина Феодосия Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Гагачкин Кузьма Петрович
Мать:
Гагачкина Феодосия Федоровна
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