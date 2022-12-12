Кочергин Иоанн Игнатьев
Место рождения
Дата рождения11.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.02.1911
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.07.1912
Мать ребёнка: Кочергина Мария Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1914
Мать ребёнка: Кочергина Мария Михайлова
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно