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Кочергин Иоанн Игнатьев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890

Отец: Кочергин Игнатий Ильин

Мать: Кочергина Евфимия Симеонова/Иванова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
11.02.1911

Жена: Кочергина Мария Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.07.1912

Сын: Кочергин Владимир Иоанов

Мать ребёнка: Кочергина Мария Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1914

Сын: Кочергин Иоанн Иоанов

Мать ребёнка: Кочергина Мария Михайлова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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