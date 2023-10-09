Ионов Анатолий Пегасьев
Место рожденияБугуруслан, Рождественское (при р. Ер...сторождественская церковь
Дата рождения13.05.1912 ст.
Дата смерти1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912 ст.
Отец: Ионов Пигасий Лазарев
Мать: Ионова Лидия Евпловна
Бугуруслан, Рождественское (при р. Ер...сторождественская церковь
Бугуруслан Рождественское (при р. Ер...сторождественская церковь Восприемники: того же села кр-н Василий Сергеев Ионов и Казанской губернии Свияжского уезда села Муратова кр-ская жена Екатерина Евпл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионова Маргарита Анатольевна
Мать ребёнка: Ионова Матрена Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Похоронен на городском кладбище Самары Городское кладбище Сектор: 3.2 Ряд: 49 Место: 5 Захоронения: Ионов Анатолий Пегасьевич 26.05.1912, Ионова Матрена Игнатьевна, (жена) Ионова Лидия Евпловна, (мат... Показать все