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Ионов Анатолий Пегасьев

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Место рождения

Бугуруслан, Рождественское (при р. Ер...сторождественская церковь

Дата рождения

13.05.1912 ст.

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912 ст.

Отец: Ионов Пигасий Лазарев

Мать: Ионова Лидия Евпловна

Бугуруслан, Рождественское (при р. Ер...сторождественская церковь
Бугуруслан Рождественское (при р. Ер...сторождественская церковь Восприемники: того же села кр-н Василий Сергеев Ионов и Казанской губернии Свияжского уезда села Муратова кр-ская жена Екатерина Евпл... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионова Маргарита Анатольевна

Мать ребёнка: Ионова Матрена Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионова Матрена Игнатьевна

Смерть
1993
Похоронен на городском кладбище Самары Городское кладбище Сектор: 3.2 Ряд: 49 Место: 5 Захоронения: Ионов Анатолий Пегасьевич 26.05.1912, Ионова Матрена Игнатьевна, (жена) Ионова Лидия Евпловна, (мат... Показать все
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