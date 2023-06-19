Мамушкина (Константинова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ефимов Валерий
Отец ребёнка: не указан
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамушкмна Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамушкин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамушкина Антонина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно