Мамушкина (Константинова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамушкина (Константинова) Анна Семеновна

Место рождения

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Константинов Семен Васильевич

Мать: Рослова Наталья Ивановна

Лукьяново, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Ефимов Валерий

Отец ребёнка: не указан

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамушкмна Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамушкин Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамушкина Антонина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно