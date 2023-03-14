Щелчков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелчков Михаил

Щелчков Михаил

avatar

Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния
Приехал из Вятской губернии
Рождение ребёнка
1856

Сын: Щелчков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Год рождения примерный - по сельскохозяйственной переписи 1917 года ему был 61год
Рождение ребёнка
1860

Сын: Щелчков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Петрова Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Год рождения установлен по возрасту вступления в брак (19 лет) - МК церкви с. Богородское за 1885 год
Рождение ребёнка
1871

Сын: Щелчков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Год рождения определён примерно по переписи 1917 года. Упоминается в метрических книгах как Уфимский мещанин починка Красная Глинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Возраст неизвестен. Найдена в восприемниках как мещанская девица починка Софроновский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close