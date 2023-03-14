Щелчков Михаил
Место рожденияВятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния
Приехал из Вятской губернии
Рождение ребёнка
1856
Сын: Щелчков Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Год рождения примерный - по сельскохозяйственной переписи 1917 года ему был 61год
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Петрова Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Год рождения установлен по возрасту вступления в брак (19 лет) - МК церкви с. Богородское за 1885 год
Рождение ребёнка
1871
Сын: Щелчков Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Год рождения определён примерно по переписи 1917 года. Упоминается в метрических книгах как Уфимский мещанин починка Красная Глинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Возраст неизвестен. Найдена в восприемниках как мещанская девица починка Софроновский
Смерть
Неизвестно