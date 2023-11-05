Стямасов Симеон Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стямасов Симеон Козьмин

Место рождения

д. Юморга Курмышский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Стямасов Козьма Николаев

Мать: Ульяна Прохорова

д. Юморга Курмышский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Стемасова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Карпушкина Анна Федоровна

с. Юморга Курмышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпушкина Анна Федоровна

Смерть
До 1902
с. Юморга, Курмышский уезд
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