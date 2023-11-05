Стямасов Симеон Козьмин
Место рожденияд. Юморга Курмышский уезд
Дата рождения1849
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Стямасов Козьма Николаев
Мать: Ульяна Прохорова
д. Юморга Курмышский уезд
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Стемасова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Карпушкина Анна Федоровна
с. Юморга Курмышский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1902
с. Юморга, Курмышский уезд