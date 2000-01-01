Крутова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутова Ирина Иванова

Крутова Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Крутов Василий Иванов

Отец ребёнка: Крутов Иван Семеонов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутов Семеон Иванов

Отец ребёнка: Крутов Иван Семеонов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Крутов Иван Семеонов

Работа или профессия
Неизвестно
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