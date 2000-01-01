Крутова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Крутов Иван Семеонов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Крутов Семеон Иванов
Отец ребёнка: Крутов Иван Семеонов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Крутов Иван Семеонов
Работа или профессия
Неизвестно