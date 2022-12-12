Талдыкина Афанасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Талдыкин Емельян
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
28.08.1881 ст.
Дочь: Талдыкина Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.
Дочь: Талдыкина Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
02.07.1887 ст.
Сын: Талдыкин Сергей
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
13.07.1890 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.
Сын: Талдыкин Дмитрий
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно