Талдыкина Афанасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Афанасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Талдыкин Емельян

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рождение ребёнка
28.08.1881 ст.

Дочь: Талдыкина Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.

Дочь: Талдыкина Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1887 ст.

Сын: Талдыкин Сергей

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рождение ребёнка
13.07.1890 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.

Сын: Талдыкин Иван Антонович

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Емельянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Антон Емельянович

Смерть
Неизвестно
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