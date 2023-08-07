Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.07.1807

Муж: Митрофан Ильич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Марфа Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофан Ильич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мавра Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан Ильич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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