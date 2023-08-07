Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1807
Муж: Митрофан Ильич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марфа Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофан Ильич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мавра Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан Ильич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно