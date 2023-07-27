Настатья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастатья Петрова

Настатья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Петр Борисов

Мать: Варвара Семенова

Смерть
Неизвестно