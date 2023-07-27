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Настатья Петрова
Настатья Петрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петр Борисов
1820 г.р.
Мать
Варвара Семенова
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Петр Борисов
Мать:
Варвара Семенова
Смерть
Неизвестно
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