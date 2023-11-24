Бушмакина Наталья Викторовна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Людмила
Рождение ребёнка
05.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.2008
Дочь: Валерия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан