Бушмакина Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакина Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1975

Пол

Женский

Отец

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Мать

1954 г.р.

Дети

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2008 г.р.
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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
05.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.2008

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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