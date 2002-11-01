Золкин Яков Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти?.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Золкина Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Золкина Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золкина Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золкина Зоя Васильевна
Смерть
?.11.2002
Тольятти, Тольятти, Самарская область