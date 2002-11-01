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Золкин Яков Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Золкин Константин Николаевич

Мать: Золкина Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Золкина Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Золкина Зоя Васильевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золкина Зоя Васильевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золкина Зоя Васильевна

Смерть
?.11.2002
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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