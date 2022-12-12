Слонимский Михаил Леонидович
Место рождения
Дата рождения02.08.1897
Дата смерти08.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897 по 1915
Место жительства
С 1918 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1944 по 1972
Смерть
08.10.1972