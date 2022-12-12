Слонимский Михаил Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слонимский Михаил Леонидович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.08.1897

Дата смерти

08.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1944
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1944 по 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.10.1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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