Татьяна
Место рождениядеревня Пожар, Подосиновский район
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Пожар, Подосиновский район
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветехтин Иван
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич
деревня Слободка, Подосиновский район
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич
деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветехтин Владимир
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич
деревня Слободка, Подосиновский район