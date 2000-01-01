Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

деревня Пожар, Подосиновский район

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Пожар, Подосиновский район
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветехтин Иван

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич

деревня Слободка, Подосиновский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич

деревня Слободка, Подосиновский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветехтин Владимир

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Николаевич

деревня Слободка, Подосиновский район
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