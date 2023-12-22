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Каньшин Никита Николаевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

02.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1987

Отец: Каньшин Николай Макарович

Мать: Каньшина Людмила Алексеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
22.09.2018

Жена: Каньшина Мария Валерьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.2019

Сын: Каньшин Лев Никитич

Мать ребёнка: Каньшина Мария Валерьевна

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.04.2023

Сын: Каньшин Глеб Никитич

Мать ребёнка: Каньшина Мария Валерьевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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