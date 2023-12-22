Каньшин Никита Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1987
Бракосочетание
22.09.2018
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.2019
Сын: Каньшин Лев Никитич
Мать ребёнка: Каньшина Мария Валерьевна
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.04.2023
Сын: Каньшин Глеб Никитич
Мать ребёнка: Каньшина Мария Валерьевна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область