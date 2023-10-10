Авдеева Елена Исаакова
Место рождения
Дата рождения13.05.1865 ст.
Дата смерти08.09.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1865 ст.
МК Николаевской церкви с . Протопопово стр. 295об крещение 15.05.1865 г восприемники Фомин Иаким Степанов Сазонова Ольга Иванова
Крещение
15.05.1865 ст.
Смерть
08.09.1865 ст.
МК николаевской церкви с. Протопопово стр. 329об 3,5 мес от поноса
Похороны
09.09.1865 ст.
на кладбище деревни Протопоповой