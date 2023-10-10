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Авдеева Елена Исаакова

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.05.1865 ст.

Дата смерти

08.09.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1865 ст.

Отец: Авдеев Исаак Иванов

Мать: Самсонова Александра Васильева

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с . Протопопово стр. 295об крещение 15.05.1865 г восприемники Фомин Иаким Степанов Сазонова Ольга Иванова
Крещение
15.05.1865 ст.
Смерть
08.09.1865 ст.
МК николаевской церкви с. Протопопово стр. 329об 3,5 мес от поноса
Похороны
09.09.1865 ст.
на кладбище деревни Протопоповой
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